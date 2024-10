Demanda por empréstimo bancário aumentou em todos os países da zona do euro no 3º tri

A demanda por empréstimo bancário aumentou em todos os países da zona do euro durante o terceiro trimestre deste ano, afirma uma pesquisa do Banco Central Europeu (BCE) divulgada nesta terça-feira, 15. O número, apesar da expansão, segue fraco, disse o BC do bloco econômico.

A pesquisa, que ouviu 156 credores de todos os 20 integrantes da União Europeia, diz que a demanda líquida por empréstimos imobiliários conduziu a alta.

O BCE destaca que esta foi a primeira fez em dois anos em que os bancos relataram um "aumento líquido moderado" na procura corporativa por empréstimos e saques de linhas de crédito.