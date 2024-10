Delegado da PF é encontrado morto em centro empresarial no Acre

Um delegado da Polícia Federal de 35 anos foi encontrado morto, nesta terça-feira (15), em uma sala de um centro empresarial na região central de Rio Branco.

O que aconteceu

O Samu foi acionado e confirmou a morte do delegado Fares Antoine Feghali. A causa do óbito ainda não foi divulgada.

O Instituto Médico Legal foi acionado para fazer a perícia do local. As informações são da Polícia Civil.

Fares Antoine Feghali era delegado da Polícia Federal desde 2016. Ele atuou em importantes operações de combate ao crime organizado. A Polícia Federal ainda não se manifestou.

Natural de Rio Branco, o delegado foi vice-diretor regional no Acre no período de 2017 a 2019. Atualmente ocupava o cargo de delegado regional executivo no Acre.

O Ministério Público do Acre lamentou a morte do delegado. "Neste momento de grande tristeza, o MPAC, em nome dos membros e servidores, se solidariza com familiares e amigos, rogando a Deus que traga o conforto necessário", diz nota assinada pelo procurador-geral de Justiça do estado, Danilo Lovisaro do Nascimento.

A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal publicou uma nota de pesar. "Neste momento de profunda tristeza, manifestamos aos familiares, amigos e colegas as mais sinceras condolências", diz texto.