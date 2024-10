Crédito segue com expansão em concessões e redução de taxas, diz Campos Neto

BRASÍLIA (Reuters) - O atual ciclo de crédito no Brasil segue com expansão em volume de concessões e redução de taxas de juros na maior parte das linhas, disse o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

Em evento promovido nesta terça-feira pela Uqbar, Campos Neto também afirmou, em vídeo gravado na semana passada, que as captações no mercado de capitais seguem fortes, com emissões de renda fixa alcançando desempenho 50% maior do que no melhor período da série histórica.

Dados do BC mostram que o estoque total de crédito no país cresceu 10,1% em 12 meses até agosto. No período, os juros médios de financiamentos caíram 2,8 pontos percentuais.

Para Campos Neto, os resultados foram possíveis após avanços regulatórios feitos pelo BC, que terão prosseguimento.

Entre as medidas citadas, o presidente do BC previu para 2025 a regulamentação de ativos digitais como os “stablecoins”, que são atrelados a ativos reais.

No "open finance", será iniciada neste ano uma regulamentação da portabilidade de crédito, com implementação de medidas em 2025. Segundo ele, também haverá iniciativa sobre portabilidade de investimentos.

"A agenda de inovação culminará no desenvolvimento de um novo sistema interoperável com todas as nossas iniciativas interligadas e permitirá o surgimento de novos produtos e serviços, como operações de crédito via Pix", acrescentou.

(Por Bernardo Caram)