Coreia do Norte explode estrada que a liga à Coreia do Sul e linhas de trem perto da fronteira

Por Hyunsu Yim e Hyonhee Shin

SEUL (Reuters) - A Coreia do Norte explodiu seções de estradas e linhas ferroviárias que ligam o país à Coreia do Sul em seu lado da fronteira fortemente fortificada entre as duas Coreias nesta terça-feira, levando os militares da Coreia do Sul a disparar tiros de advertência.

Pyongyang disse na semana passada que cortaria totalmente as estradas e ferrovias que ligam as duas Coreias e fortificaria ainda mais as áreas do seu lado da fronteira, como parte de sua pressão por um sistema de "dois Estados", descartando seu objetivo de longa data de unificação.

Por volta do meio-dia de terça-feira, algumas partes do norte das linhas rodoviárias e ferroviárias conectadas ao Sul foram destruídas, informou o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul (JCS).

O Ministério da Unificação de Seul, que cuida dos assuntos transfronteiriços, condenou o incidente como uma clara violação dos acordos intercoreanos anteriores, chamando-o de "altamente anormal".

"É deplorável que a Coreia do Norte esteja repetidamente conduzindo esse comportamento regressivo", disse o porta-voz do ministério, Koo Byoung-sam, em uma coletiva.

As tensões aumentaram depois que o Norte acusou Seul de enviar drones sobre Pyongyang na semana passada. A Coreia do Norte disse que os drones espalharam um "grande número" de panfletos anti-Norte, e Kim Yo Jong, a poderosa irmã do líder Kim Jong Un, advertiu na terça-feira que Seul "pagaria um preço alto".

O governo da Coreia do Sul se recusou a dizer se os militares ou civis sul-coreanos haviam pilotado os supostos drones.

As duas Coreias também entraram em conflito por causa de balões de lixo lançados desde maio pela Coreia do Norte. Pyongyang disse que os lançamentos são uma resposta aos balões enviados por ativistas contra o regime no Sul.

Após as demolições de terça-feira, um vídeo divulgado pelas Forças Armadas do Sul mostrou uma explosão e uma nuvem de fumaça subindo acima de uma área da estrada onde o Norte havia erguido uma barreira.

Ele também mostrou vários caminhões basculantes e máquinas de terraplanagem se aproximando com um grupo de oficiais militares norte-coreanos observando e guiando os veículos.

Em resposta às explosões, as Forças Armadas do Sul dispararam tiros de advertência ao sul da linha de demarcação militar, embora não tenha havido danos no lado da fronteira de Seul, segundo o relatório.

(Reportagem de Hyunsu Yim e Hyonhee Shin; Reportagem adicional de Laurie Chen, em Pequim)