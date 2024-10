Coppola recebe prêmio em Roma e agradece avós italianos

ROMA, 15 OUT (ANSA) - O diretor ítalo-americano Francis Ford Coppola, 85 anos e seis Oscars, recebeu nesta terça-feira (15), em Roma, a "Lupa Capitolina", o maior prêmio cívico da capital da Itália, e agradeceu aos seus avós por fazerem dele um cidadão italiano.

Em declaração na sala Giulia Cesare del Campidoglio, o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, disse que a homenagem é para agradecer por todas as emoções" que o cineasta deu a todos.

"Esta é uma maneira de dizer obrigado pelo seu trabalho. Seu vínculo com a Itália é profundo e real e seu cinema corajoso e visionário é um ponto de referência para todos nós", afirmou o político italiano.

Já Coppola agradeceu pelo "discurso eloquente". "Agora penso nos meus avós, sem eles eu não poderia ter sido um filho desta terra e eu não estaria aqui. E, com isso, eu também quero agradecer a Roma", ressaltou.

O diretor de "O Poderoso Chefão", cujos avós maternos eram da Basilicata e cujo avô paterno era um popular compositor napolitano, está pronto para apresentar seu último filme "Megalópolis" na Festa do Cinema de Roma, que acontece de 16 a 27 de outubro.

Apesar de o longa se passar em Nova York, ele se refere à cidade de Nova Roma, uma metrópole que também está mudando devido aos conflitos entre Cesar Catilina, um artista brilhante que tenta se projetar em um futuro utópico e idealista, e o prefeito Franklin Cicerone, um reacionário que está preso por corrupção.

O filme chegará aos cinemas a partir de 16 de outubro.

Durante a entrega do prêmio, Gualtieri destacou que "Megalópolis é uma homenagem à nossa cidade, mas também um drama pela democracia em um lugar que é um símbolo da nossa liberdade".

"Seus filmes mudaram nossas vidas, mas também as de outros, penso em "Apocalypse Now" (1979) e "O Poderoso Chefão" (1972), mesmo que eu ame o filme "A Conversação" acima de tudo", afirmo ele, acrescentando que "Coppola também é um gigante no cinema cívico. Sua generosidade para com os jovens também é bem conhecida. Roma ama você". (ANSA).

