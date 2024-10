CNDL/SPC: Número de inadimplentes cresce no Brasil, com dívidas bancárias liderando o ranking

Três em cada dez brasileiros (31,06%) que estão negativados têm dívidas de até R$ 500, enquanto 44,98% possuem dívidas de até R$ 1.000, segundo dados do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) referentes a setembro. O volume total de dívidas em atraso cresceu 0,20% em relação ao mês de setembro de 2023, com destaque para o aumento de 0,74% na comparação com agosto.

As dívidas com o setor bancário, que concentram a maior parte dos débitos, cresceram 2,17% no período. Por outro lado, os setores de Água e Luz (11,24%), Comércio (6,06%) e Comunicação (5,27%) apresentaram quedas no total de dívidas em atraso.

Em termos de participação, o setor bancário lidera com 64,86% do total de dívidas, seguido pelo Comércio (10,69%), Água e Luz (10,34%) e Outros (7,99%). Regionalmente, a maior alta no número de dívidas foi registrada no Centro-Oeste (3,23%), enquanto as regiões Sul (-3,78%), Sudeste (-0,99%) e Norte (-0,84%) registraram quedas.