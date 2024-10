Caixa reduz teto de financiamento habitacional com forte demanda por crédito

SÃO PAULO (Reuters) - A Caixa Econômica vai reduzir a cota máxima de financiamento de habitação e limitar o crédito a imóveis com valor de até 1,5 milhão de reais e a clientes que não possuam outro contrato habitacional ativo com o banco, em meio à forte demanda observada no ano.

De acordo com a Caixa, para financiamentos com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), o teto para financiamento será de até 70% do valor do imóvel no sistema de amortização SAC e até 50% no sistema Price. As mudanças entrarão em vigor a partir de 1º de novembro.

Anteriormente, o percentual máximo de financiamento com recursos do SBPE era de 80% do valor do imóvel no sistema SAC, modalidade em que o valor das prestações é decrescente, e de 70% no sistema Price, onde as parcelas são fixas.

"Considerando a demanda observada e o orçamento para crédito habitacional aprovado para o ano de 2024, com o crescimento da nossa carteira, prevemos que a mesma irá superar o limite máximo projetado para o período", afirmou o banco federal, que responde por 68% do mercado de financiamento habitacional no país - e 48% considerando contratações com recursos da poupança.

Até setembro deste ano, a Caixa já havia concedido 175 bilhões de reais em crédito imobiliário, segundo o banco, crescimento de 28,6% em relação ao mesmo período do ano passado.

A carteira de crédito habitacional da Caixa soma mais de 800 bilhões de reais, com mais de 7 milhões de contratos ativos.

(Por Patricia Vilas Boas)