Brasil goleia Peru (4-0) em sua 2ª vitória seguida nas Eliminatórias

Com dois gols de Raphinha, o Brasil venceu o Peru por 4 a 0 nesta terça-feira (15), em Brasília, e se aproximou das primeiras colocações nas Eliminatórias Sul-Americanas, deixando para trás um início decepcionante no longo caminho rumo à Copa do Mundo de 2026.

O atacante do Barcelona abriu o placar aos 38 minutos convertendo um pênalti e ampliou no início do segundo tempo, também de penalidade máxima (54').

Dois jogadores decisivos, o meia Andreas Pereira (71') e o atacante Luiz Henrique (74'), fecharam a goleada no estádio Mané Garrincha.

Com esta vitória, a seleção brasileira subiu para a quarta posição com 16 pontos em dez jogos, seis atrás da líder isolada, a Argentina de Lionel Messi.

Já o Peru ficou com seis pontos, na penúltima posição.

