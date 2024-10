Balsa levada por enchente está encalhada há 5 meses no RS: 'Só enrolação'

Uma balsa levada por enchente, ocorrida em maio, permanece encalhada em uma propriedade rural há mais de cinco meses em Triunfo (RS).

O que aconteceu

Embarcação foi arrastada pela correnteza e descoberta apenas um mês depois. A balsa permanece presa no canal que leva água do Rio Jacuí para irrigação da lavoura do produtor Edson Saccon, que reclama de prejuízos. "A água está baixando agora. E se faltar água agora, o arroz... aí fica inviável. A planta não cresce", disse ele, em entrevista à GloboNews.

Produtor tentou rebocar a balsa de 77 metros de comprimento por conta própria. A tentativa, no entanto, não deu certo, e ele precisou recorrer a um grupo de advogados, que busca solução para o problema com um dos donos da embarcação.

A gente está tentando com um dos donos do navio, que estava no estaleiro, a abertura lateral para que essa água chegue à lavoura.

Daniel Feliciani, diretor comercial do escritório de advocacia

Navio transportava minério e estava no estaleiro para manutenção, segundo a emissora. O produtor rural contou que comunicou às autoridades sobre a embarcação encalhada, mas que ninguém resolveu a situação até agora. "Já se passaram mais de cinco meses e nada ainda. Só enrolação", protestou Saccon.