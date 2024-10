Argentina atropela Bolívia (6-0) com hat-trick de Messi e lidera Eliminatórias

A Argentina goleou a Bolívia por 6 a 0 com uma atuação espetacular do astro Lionel Messi, autor de três gols e de duas assistências, e recuperou a liderança isolada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, em partida disputada nesta terça-feira (15) em Buenos Aires.

Messi (19', 84' e 86'), Lautaro Martínez (42'), Julián Álvarez (45'+2) e Thiago Almada (69') marcaram os gols da vitória contundente da 'Albiceleste', que retomou o caminho do sucesso após dois jogos sem vencer e interrompeu com um balde de água fria a surpreendente sequência de três triunfos que 'La Verde' havia conseguido nas Eliminatórias.

Com este resultado, a tricampeã mundial lidera o torneio classificatório para a Copa de 2026 com 22 pontos após dez rodadas, seguida pela Colômbia (19), enquanto Uruguai (16), Brasil, Equador e Paraguai (13) estão atrás.

Na próxima rodada, que será disputada em meados de novembro, a Argentina enfrentará o Paraguai, em Assunção, enquanto a Bolívia visitará o Equador.

