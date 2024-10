Antes da eleição nos EUA, norte-americanos vão aos tribunais para garantir que seus votos sejam contados

Por Tom Hals

WILMINGTON, Estados Unidos (Reuters) - Para Erika Worobec, de Cecil, no Estado norte-americano da Pensilvânia, votar pelo correio é um ritual familiar. Para uma eleição primária em abril, ela pesquisou os candidatos e as questões com seu filho pequeno antes de fazer suas escolhas.

"Meu filho fica muito animado quando o envelope chega", disse Worobec, 45 anos, que trabalha com marketing de produtos técnicos.

Dois meses depois daquela eleição, ela soube que havia marcado inadvertidamente sua cédula com uma data incompleta e que a sua estava entre as 259 cédulas enviadas pelo correio em seu condado que não foram registradas devido a um erro na cédula.

"Achei isso antiamericano", disse Worobec, que vota pelo correio porque sofre de uma doença autoimune e não quer se arriscar a ir a um local de votação lotado. "Como os resultados das primárias poderiam ser precisos se tantas cédulas não foram contadas?"

Em julho, Worobec, que se recusou a dizer qual candidato presidencial apoia, juntou-se a um número crescente de eleitores que recorrem aos tribunais para garantir que tenham acesso às urnas e que suas cédulas sejam contadas na eleição presidencial de 5 de novembro nos Estados Unidos.

Há cerca de 95 ações judiciais relacionadas a eleições ajuizadas nos sete Estados cruciais que decidirão a eleição de 2024, de acordo com o Democracy Docket, um site fundado pelo advogado democrata Marc Elias que rastreia processos eleitorais nos tribunais.

Esses Estados são Arizona, Geórgia, Michigan, Carolina do Norte, Nevada, Pensilvânia e Wisconsin.

Em geral, os democratas e seus aliados entram com processos para facilitar a votação, o que, segundo os republicanos, pode abrir a porta para votos fraudulentos. Os republicanos processam para afirmar o que chamam de integridade eleitoral, o que os críticos chamam de supressão de eleitores.

Uma pesquisa Reuters/Ipsos mostra que a candidata democrata, a vice-presidente Kamala Harris, e o ex-presidente Donald Trump, seu adversário republicano, estão em uma disputa acirrada, com ambos os partidos lutando por cada voto.

Como resultado, eleitores, grupos ativistas e os dois principais partidos políticos entraram com ações judiciais sobre tudo, desde a localização dos locais de votação até os procedimentos de registro de eleitores.

Worobec, depois de ser abordada pela filial estadual da American Civil Liberties Union, concordou em se juntar a seis outros eleitores do Condado de Washington, próximo a Pittsburgh, que processaram seu conselho eleitoral. O Partido Republicano interveio para defender o caso e, em agosto, um juiz determinou que os eleitores devem ser notificados se uma cédula enviada pelo correio ou por correspondência tiver um erro, para que possam contestar ou votar com uma cédula provisória no local de votação.

A junta eleitoral do condado não respondeu a um pedido de comentário.

CONTESTAÇÕES NEM SEMPRE TÊM SUCESSO

Outros eleitores tiveram menos sucesso.

Tyler Engel, 35 anos, gerente de projetos de pesquisa em Madison, Wisconsin, tem uma forma de distrofia muscular e usa uma cadeira de rodas que dificulta o acesso ao seu local de votação. Para votar à distância, ele precisaria de ajuda porque não consegue marcar a cédula com as mãos.

"Preciso que alguém faça isso por mim, o que é um pouco irritante, pois as pessoas ficam sabendo como eu voto", disse.

Engel, que se recusou a dizer qual candidato presidencial apoia, disse que o grupo de defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência de Wisconsin soube que ele estava pesquisando a acessibilidade das seções eleitorais e pediu que ele participasse de uma ação judicial que buscava permitir que eleitores como ele marcassem as cédulas eletronicamente sem assistência. O grupo está financiando um projeto piloto para sua pesquisa.

Um juiz de primeira instância decidiu que os eleitores que não conseguem ver ou marcar uma cédula de papel devem receber uma versão eletrônica por email, mas a decisão está suspensa e não será resolvida antes da eleição.

(Reportagem de Tom Hals, em Wilmington, Delaware)