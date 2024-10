Aeroporto de Porto Alegre retoma voos comerciais na segunda-feira, diz Costa Filho

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou nesta terça-feira que o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, vai retomar operações com voos comerciais a partir da próxima segunda-feira, após as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio.

Em entrevista a jornalistas no Ministério da Fazenda depois de reunião com o ministro Fernando Haddad, Costa Filho afirmou que participará de uma cerimônia de reabertura na sexta-feira, mas que os voos comerciais voltarão apenas a partir de segunda-feira. O aeroporto de Porto Alegre é um dos mais movimentados do país.

Segundo Costa Filho, cerca de 70% das operações no aeroporto retornam na próxima semana e os 30% restantes voltarão em dezembro.

Voos para o Salgado Filho e a partir do aeroporto, que é operado pela concessionária Fraport, foram temporariamente suspensos devido a danos na pista e nos terminais. O governo permitiu que as companhias aéreas operassem na Base Aérea de Canoas, localizada nas proximidades, mas a tarifas reduzidas, já que o local não possui infraestrutura adequada.

O ministro também afirmou que não há planos para encerrar as operações em Canoas imediatamente, após a reabertura do Salgado Filho, e que deve haver uma transição até a retomada completa no aeroporto.

"A gente vai iniciar as operações no Salgado Filho e na medida que for tendo demanda de Canoas, a gente mantém. Na medida que for diminuindo a demanda, a gente vai fazendo o processo de diminuição de voos de Canoas. É todo um processo", afirmou o ministro.

"A gente quer esperar esses próximos três meses, outubro, novembro e dezembro, para fazer toda uma transição de toda a aviação do estado", acrescentou.

(Por Victor Borges)