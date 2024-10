PR: Após perder CNH duas vezes, motorista de Porsche atropela e mata jovem

Do UOL, em São Paulo

O motorista de uma Porsche Cayman amarela matou uma jovem de 19 anos após atingir a moto na qual ela estava em Maringá (PR).

O que aconteceu

Carro de luxo atingiu moto em cruzamento. O acidente ocorreu no encontro da avenida Gastão Vidigal com a avenida San Petronio Portela, na noite do sábado (12).

Isabely Cristina dos Santos Felix teve a morte constatada no local do acidente. O namorado dela, identificado pelas iniciais T.R.D.S, pilotava a moto e foi levado pelo Corpo de Bombeiros ao hospital. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Motorista da Porsche fugiu do local do acidente. O UOL não encontrou a defesa de Francis Mayco Alves, dono da Porsche, até o momento. O espaço segue aberto para manifestação. À TV RPC, o pai do suspeito, que não foi identificado, informou que o filho não avançou o sinal vermelho.

Carteira do motorista foi cassada duas vezes, diz TV. Segundo o canal RPC, Francis já teve a carteira suspensa 12 vezes. A Porsche que ele dirigia tinha R$ 32 mil reais em débitos, com R$ 23 mil de IPVA atrasado, informou o Detran.

Polícia Civil investiga o caso. Ao UOL, a PCPR informou que diligências são realizadas "a fim de esclarecer os fatos". O órgão não informou se o motorista foi ouvido pela polícia.