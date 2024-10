Vieira admite que Putin poderia ser preso no Brasil durante G20

(ANSA) - BRASÍLIA, 14 OTT - O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, admitiu que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, poderia ser preso no país durante a cúpula do G20 no Rio de Janeiro, em novembro.

"Pode haver isso. Eu não posso limitar, cercear um juiz, nem imaginar ou adivinhar o que vão fazer. Tantas outras coisas podem acontecer", disse o diplomata em entrevista à CNN Brasil.

"Eu não sei o que pode acontecer, se algum juiz poderá dar uma medida, um pedido de prisão. Eu não posso atuar dentro da futurologia, o que vai acontecer eu não sei", acrescentou Vieira, destacando, por outro lado, que existe uma tradição de "imunidade" para chefes de Estado.

"Inclusive em Nova York há um acordo de sedes que obriga a conceder tratamento diferenciado e com imunidade aos chefes de Estado que participam das assembleias da ONU. Então é a mesma coisa", ponderou.

Em março do ano passado, o Tribunal Penal Internacional (TPI) de Haia emitiu uma ordem de prisão contra Putin por crimes de guerra em áreas ocupadas na Ucrânia. O Brasil é signatário do Estatuto de Roma, que criou o TPI, e está obrigado a executar mandados da corte.

A Rússia ainda não confirmou a presença do presidente no G20, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva deve participar da cúpula do Brics na semana que vem na cidade russa de Kazan. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.