Tales: Time de Nunes identifica que apagão irrita eleitores não ideológicos

A equipe de campanha de Ricardo Nunes (MDB) identificou que os eleitores não ideológicos estão muito irritados com o apagão que afetou milhões de pessoas na cidade de São Paulo desde a última sexta (11), e isto pode se refletir no segundo turno da eleição para a Prefeitura, afirmou o colunista Tales Faria no UOL News desta segunda (14).

Em conversa com membros da equipe do atual prefeito, Tales informou que eles estão monitorando em tempo real a repercussão do episódio nas redes sociais. Até a manhã de hoje, 537 mil imóveis na Grande São Paulo continuam sem luz e a Enel, empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica na capital paulista, não deu qualquer previsão de restabelecimento do serviço.

O principal problema é a enorme irritação dos eleitores, especialmente dos não ideológicos, com a falta de luz e de água. Desde o primeiro momento, a equipe de Nunes começou a pesquisar as redes, sobretudo sobre as consequências eleitorais do apagão.

Até o momento, a avaliação deles é de que o prefeito tem lidado bem com a crise, pois tem feito muitas postagens sobre o trabalho da Prefeitura. Segundo a equipe, Nunes também tem aparecido liderando os secretários para minimizar o problema. Tales Faria, colunista do UOL

Para Tales, o apagão ocupará um espaço central nas campanhas de Nunes e Boulos durante a disputa eleitoral no segundo turno.

O número de menções negativas, aferidas pela equipe de Nunes, e positivas estão equivalentes. O desafio é o eleitor comum, não ideológico, não militante. Esse eleitor está assistindo a um jogo de empurra entre o governo federal e a prefeitura que não o agrada e está muito irritado. É o que mostram esses levantamentos nas redes sociais.

O resultado final dessa história é que o povo está sem luz. Quem vota Boulos detona o apagão e é forte nas redes. Quem é anti-Boulos acha que ele está sendo oportunista ao falar do tema. Mas o eleitor não ideológico está assistindo a tudo, e é ele quem fará a diferença no frigir dos ovos. Daí as equipes de Nunes e Boulos acreditam que esse tema protagonizará o segundo turno da campanha eleitoral. Tales Faria, colunista do UOL

