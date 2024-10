STOXX 600 fecha em pico em duas semanas, com balanços e decisão do BCE em foco

Por Paolo Laudani e Sruthi Shankar e Johann M Cherian

(Reuters) - As ações europeias encerraram a sessão volátil desta segunda-feira no maior nível em duas semanas, antes da divulgação de balanços corporativos e da decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) na quinta-feira, em meio a certa cautela depois que promessas de estímulo da China no final de semana decepcionaram.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,53%, a 524,76 pontos, com ações de tecnologia, defesa e serviços públicos subindo mais de 1,2% cada.

O índice de referência da França teve um desempenho inferior ao de outros mercados importantes. A agência de recomendação de crédito Fitch revisou a perspectiva do país de "estável" para "negativa" na sexta-feira.

A expectativa é de que o BCE faça outro corte nas taxas de juros na quinta-feira, depois que dados recentes indicaram que a economia da zona do euro estava em pior situação do que quando os formuladores de política monetária se reuniram pela última vez.

Operadores estão precificando uma chance de quase 100% de um corte de 25 pontos-base na taxa de juros nesta semana, em comparação com 20% quando o BCE se reuniu no mês passado. Mercados monetários também passaram a precificar quase totalmente outro movimento desse tipo em dezembro.

"Embora (o BCE) provavelmente não descarte sua abordagem reunião por reunião, uma provável maior ênfase nos riscos de crescimento e menos preocupações com os riscos de inflação devem apoiar as expectativas de cortes graduais nas taxas de juros nas próximas reuniões", disse Martin Wolburg, economista sênior da Generali Asset Management.

O STOXX 600 está a menos de 1% de um recorde histórico, refletindo a confiança dos investidores de que os custos mais baixos dos empréstimos ajudarão a reanimar a economia.

Globalmente, o foco foi firmemente colocado na China, onde o governo prometeu, no sábado, aumentar significativamente a dívida, mas deixou investidores em dúvida sobre o tamanho geral do estímulo econômico.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,47%, a 8.292,66 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,69%, a 19.508,29 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,32%, a 7.602,06 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 1,09%, a 34.680,55 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 1,12%, a 11.850,90 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,58%, a 6.716,78 pontos.