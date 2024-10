Stellantis pode vender ou fechar marcas não lucrativas do grupo, afirma CEO

O CEO da Stellantis, Carlos Tavares, disse nesta segunda-feira, 14, que o grupo automotivo que reúne marcas como Fiat, Peugeot, Citroën e Chrysler pode vender ou fechar marcas que deixarem de ser lucrativas. Segundo ele, as 14 marcas da companhia são "atualmente lucrativas", mas disse que não seria capaz de manter "aquelas que não entregam mais valor aos clientes".

Não foi mencionada qual marca causa mais preocupação internamente.

"A Maserati está passando por dificuldades, principalmente porque seu posicionamento não está bem estabelecido. Mas encontramos os meios para corrigir a situação", disse Tavares.

De acordo com o CEO, existe um apetite de rivais - especialmente chineses - para adquirir marcas da Stellantis, mas que até agora as ofertas foram recusadas.

Há poucos dias, a Stellantis anunciou uma remodelação administrativa.

O grupo está lutando contra uma queda no lucro e em participação no mercado, agravados pela indústria com demanda instável, concorrência crescente e a transição para veículos elétricos. Fonte: Dow Jones Newswires