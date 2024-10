S&P 500 atinge máxima recorde com ações de chips e de olho em balanços e dados

Por Lisa Pauline Mattackal e Purvi Agarwal

(Reuters) - O S&P 500 e o Nasdaq subiam nesta segunda-feira, com o índice de referência atingindo uma máxima recorde intradiária uma vez que os investidores se preparavam para uma semana repleta de balanços corporativos e dados econômicos cruciais.

As ações de chips impulsionavam os ganhos, com o S&P 500 ampliando o recorde de fechamento registrado na sexta-feira, depois que os principais bancos deram início à temporada de balanço do terceiro trimestre de forma positiva.

Os papéis de crescimento, como a Nvidia e a Apple, ganhavam 2,2% e 1,6% respectivamente. Um índice de empresas de semicondutores saltou para o pico de mais de dois meses.

Cinco dos 11 setores do S&P 500 mostravam avanço, com as ações de tecnologia na liderança, ganhando 1,5%. O setor de energia caía 0,4%, acompanhando a queda dos preços do petróleo.

Os ganhos do Dow Jones, no entanto, eram limitados pela Caterpillar, que caía 3% depois que o Morgan Stanley rebaixou a fabricante de equipamentos de "equal weight" para "underweight".

O Dow Jones subia 52,35 pontos, ou 0,12%, a 42.916,21 pontos. O S&P 500 tinha alta de 41,02 pontos, ou 0,71%, a 5.856,05 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 182,61 pontos, ou 1,00%, a 18.525,55 pontos.