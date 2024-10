Rivalidade entre China e Europa se acirra no Salão do Automóvel de Paris com iminência de tarifas

Por Nick Carey

PARIS (Reuters) - Montadoras chinesas e europeias estiveram frente a frente no Salão do Automóvel de Paris nesta segunda-feira, com as tensões em alta à medida que a União Europeia se prepara para impor tarifas de importação sobre veículos elétricos fabricados na China, à medida que o setor enfrenta uma fraca demanda.

O evento deste ano -- o maior salão do automóvel da Europa -- ocorre em um momento crucial. Os fabricantes de automóveis europeus precisam provar que ainda estão no jogo, enquanto os rivais chineses estão tentando se firmar em um mercado competitivo.

No entanto, houve alguns pontos em comum, com executivos de ambas as regiões alertando sobre os perigos das tarifas da UE.

"Quem paga a conta? Os consumidores. Portanto, isso deixa as pessoas muito preocupadas. Isso impedirá que as pessoas mais pobres comprem", disse Stella Li, vice-presidente da BYD, à Reuters.

Enquanto isso, o presidente-executivo da Stellantis, Carlos Tavares, alertou que as tarifas levariam as montadoras chinesas a instalar fábricas na Europa, aumentando o excesso de capacidade na região e levando alguns fabricantes locais a fechar fábricas.

Nove marcas chinesas, incluindo BYD e Leapmotor, estão revelando seus modelos mais recentes no evento deste ano, de acordo com o presidente-executivo do salão do automóvel de Paris, Serge Gachot. É o mesmo número de 2022, quando elas representavam quase a metade das marcas presentes.

Este ano, elas representam apenas cerca de 20% das marcas, graças a uma apresentação muito mais forte da indústria automobilística da Europa -- um sinal de sua determinação em defender seu território.

Neste mês, os países da UE aprovaram tarifas de importação sobre veículos elétricos chineses de até 45%, com o objetivo de combater o que Bruxelas diz ser subsídios injustos de Pequim aos fabricantes chineses. Pequim nega a concorrência desleal e ameaçou tomar contramedidas.

Embora as montadoras chinesas tenham criticado a medida da UE, elas estão avançando com os planos de expansão na Europa e, até o momento, nenhuma delas disse que aumentará os preços para cobrir os impostos.

Até o momento, os fabricantes chineses de veículos elétricos, como a BYD, têm praticado um pouco abaixo dos rivais europeus, o que lhes dá uma vantagem. Isso também ajudará a compensar as margens mais baixas no país. Assim como os fabricantes de automóveis japoneses e sul-coreanos, eles também estão promovendo melhores equipamentos e oferecendo mais recursos como padrão.

As vendas de veículos de passageiros na China aumentaram 4,3% em setembro em relação ao ano anterior, interrompendo cinco meses de declínio com o impulso de um subsídio do governo para incentivar as trocas como parte de um pacote de estímulo mais amplo. As vendas na Europa atingiram o nível mais baixo em três anos em agosto.