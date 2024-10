Sakamoto: Silveira e Nunes brigam por Enel, mas estão no mesmo barco

A briga pública entre o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, pode lembrar uma disputa política, mas não é: ambos estão "no mesmo barco", afirmou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News desta segunda-feira (14).

Alvo de parte das críticas pelo apagão em São Paulo, o prefeito cobrou uma "intervenção" do governo Lula para romper com a Enel e chamou Silveira de "fraco". Em resposta, o ministro acusou Nunes de mentir sobre renovação do contrato com a Enel. Ele destacou que, na verdade, o contrato de concessão vai até 2028 e que uma eventual ruptura dependeria do "devido processo legal".

Sakamoto relembrou, porém, que ambos estão ligados a um importante articulador político do Brasil: Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD.

Mesmo brigando pela Enel, o ministro do Lula e o prefeito de SP têm algo em comum: Gilberto Kassab. O ministro Alexandre Silveira é do PSD, e Gilberto Kassab, neste momento, não apenas é braço direito de Tarcísio de Freitas, mas também o homem forte da campanha de Ricardo Nunes. Eles brigam pela Enel, mas estão no mesmo barco.

Leonardo Sakamoto

Para o colunista, a situação exemplifica o que acontece quando um partido que atua em muitas frentes políticas se depara com uma disputa entre lados. Com o contexto eleitoral, o PSD acaba por apoiar tanto Nunes quanto Guilherme Boulos (PSOL), nome apoiado pelo presidente Lula (PT) na disputa em São Paulo.

Eles poderiam eventualmente conversar, mas não dá, porque são duas pessoas defendendo posições antagônicas. Silveira defende os interesses do governo Lula, que está diretamente relacionado com Guilherme Boulos em São Paulo. E Gilberto Kassab defende os interesses de Ricardo Nunes e de Tarcísio de Freitas. [...] Fica parecendo que é uma coisa dissociada, mas não é. É briga de família.

Leonardo Sakamoto

