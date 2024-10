Renault 4 é elétrico 'retrofuturista' com que brasileiro só poderá sonhar

A Renault revelou oficialmente o novo 4 E-Tech no Salão do Automóvel de Paris. O SUV subcompacto totalmente elétrico é uma 'reinvenção retrofuturista' do Renault 4 dos anos 60 e a princípio não será vendido no Brasil - é voltado ao mercado europeu e também deve vir para alguns países vizinhos na América Latina.

Como é o Renault 4

O modelo conta com 4,14 m de comprimento, 1,8 m de largura e 1,57 m de altura, dimensões maiores do irmão Renault 5 - de quem compartilha boa parte dos componentes. O entre-eixos é de 2,62 m e o porta-malas comporta 420 litros.

Imagem: Daniel Neves/UOL

No interior, destaque para o painel de instrumentos digital de 10,1 polegadas e a tela sensível ao toque de 10 polegadas - com integração ao sistema OpenR Link do Google. Chama a atenção o acabamento, com estofamento reciclado em azul escuro inspirado em jeans.

O design exterior é fiel ao conceito Renault 4Eever Trophy de 2022, embora sem as características robustas. A grade iluminada de peça única é totalmente coberta e incorpora faróis redondos de LED, que lembram o Renault 4 original.

Imagem: Daniel Neves/UOL

O SUV estará disponível com dois motores totalmente elétricos, enviando potência para as rodas dianteiras. A versão básica combina um motor elétrico de 120 cv (90 kW / 122 cv) com uma bateria de 40 kWh, oferecendo 300 km de autonomia no ciclo europeu.

A outra opção combina um motor elétrico mais potente de 148 cv com uma bateria maior de 52 kWh, permitindo um alcance de 402 km.

Twingo elétrico e carro a hidrogênio

Imagem: Daniel Neves/UOL

Conhecido do público brasileiro, o Twingo ganhou uma versão elétrica para o mercado europeu. O modelo apresentado em Paris ainda é conceitual, mas a ideia é de que a produção tenha início em 2026. O modelo é uma aposta da marca francesa para competir com a investida de marcas eletrificadas chinesas;

Outro modelo que chamou atenção no stand da Renault foi o Embleme. O crossover mistura motorização elétrica com propulsor movido a hidrogênio e com a promessa de reduzir em até 90% a emissão de carbono.

*Viagem a convite da Renault