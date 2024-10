Nunes tem 53%, e Boulos marca 39% no 2º turno em SP, diz pesquisa Real Time

Ricardo Nunes (MDB) está à frente de Guilherme Boulos (PSOL) na disputa do segundo turno pela Prefeitura de São Paulo, mostra pesquisa do instituto Real Time Big Data encomendada pela Record e divulgada hoje (14).

O que aconteceu

Vantagem de Nunes é de 14 pontos, a duas semanas do segundo turno. O atual prefeito tem 53% das intenções de voto, contra 39% do candidato do PSOL. Na última pesquisa do Real Time Big Data antes do 1º turno, a simulação de 2º turno entre Nunes e Boulos também mostrava o candidato do MDB à frente, com 48% contra 36%.

Veja o resultado da pesquisa estimulada —quando o entrevistado recebe uma lista com o nome dos candidatos:

Ricardo Nunes (MDB): 53%

53% Guilherme Boulos (PSOL): 39%

39% Nulo/Branco: 3%

3% Não souberam/Não responderam: 5%

Em votos válidos, distância entre Nunes e Boulos é de 16 pontos. É assim que TSE (Tribunal Superior Eleitoral) calcula o resultado oficial da eleição, desconsiderando os votos em branco e nulos.

Veja o resultado em votos válidos, da pesquisa estimulada:

Ricardo Nunes (MDB): 58%

58% Guilherme Boulos (PSOL): 42%

Migração de votos

Eleitores de Pablo Marçal (PRTB) migram em massa para Nunes no 2º turno. Segundo a pesquisa, 69% dos entrevistados que declaram voto no ex-coach disseram que vão votar no prefeito, enquanto 6% migraram para Boulos.

Entre os eleitores de Tabata Amaral (PSB), Boulos é o preferido. O candidato do PSOL tem 62% dos votos de quem escolheu votar em Tabata no 1º turno. Outros 27% dizem que irão votar em Nunes.

Nunes conquista mais eleitores de Datena (PSDB). O prefeito tem 58% dos votos de quem votou no apresentador. Boulos, por sua vez, ficou com fatia de 33%.

Metodologia

O Real Time Big Data ouviu 1.500 pessoas para a pesquisa. A pesquisa foi contratada pela Record, e as entrevistas foram realizadas entre os dias 11 e 12 de outubro. A margem de erro da sondagem é de três pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança, de 95%. O registro da pesquisa no TSE é SP-00357/2024.