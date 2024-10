Presidente da Bolívia muda cúpula policial em meio à disputa com Evo Morales

O presidente da Bolívia, Luis Arce, fez mudanças na cúpula policial nesta segunda-feira (14), em meio à tensão política pelas manifestações e bloqueios que apoiadores do ex-mandatário Evo Morales realizam para evitar sua eventual captura.

Arce empossou o general Augusto Russo como comandante-geral da polícia, e Guillermo Chacón como subcomandante. Também foram anunciados os novos chefes dos nove departamentos do país.

Durante o evento, o ministro de Governo (Interior), Eduardo del Castillo, enfatizou que a polícia "tem a missão constitucional" de "defender o povo de toda ameaça que possa atentar contra sua integridade".

O alto comando deveria ter tomado posse no início do ano, mas as disputas no Congresso entre os aliados de Arce e de Morales atrasaram as promoções dos generais.

Os dois políticos travam uma disputa feroz pela candidatura presidencial da situação para as eleições de 2025. A tensão tem escalado.

Morales, que em meados de setembro liderou um protesto maciço contra o governo de seu ex-ministro, enfrenta uma provável ordem de prisão por parte do Ministério Público, que o investiga pelo suposto abuso de uma menor com quem teria tido uma filha em 2016.

Se o MP finalmente ordena a prisão de Morales, é a polícia quem deve cumprir a medida.

Nesta segunda-feira, dezenas de simpatizantes de Morales bloquearam vias importantes nos departamentos de Santa Cruz e Cochabamba - onde o ex-presidente passa a maior parte do tempo - para "resguardar a liberdade, integridade e [evitar] o sequestro" de seu líder, segundo um manifesto público.

Os camponeses advertiram que vão bloquear toda a Bolívia no contexto de seu protesto indefinido.

