Premiê da Espanha pede que demais países da UE suspendam acordo de livre comércio com Israel

MADRI (Reuters) - O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, pediu nesta segunda-feira que outros membros da União Europeia respondam ao pedido de Madri e da Irlanda para suspender o acordo de livre comércio do bloco com Israel por causa de suas ações em Gaza e no Líbano.

Durante meses, tanto a Espanha quanto a Irlanda estiveram em conversações com outros países da UE que desejam uma revisão do Acordo de Associação UE-Israel, com base no fato de que Israel pode estar violando a cláusula de direitos humanos do acordo.

(Reportagem de Inti Landauro)