Plantio da safra de soja 2024/25 atinge 8,2%, aponta AgRural

São Paulo, 14 - A área estimada para a safra brasileira de soja 2024/25 estava 8,2% plantada até quinta-feira passada, 10, em comparação com 4,5% uma semana antes e 17% um ano atrás, de acordo com levantamento da AgRural. O índice de 8,2% é o mais baixo para esta época do ano desde a safra 2020/21, destacou.Segundo a AgRural, a maior parte do atraso deve-se ao ritmo ainda lento de Mato Grosso, onde os produtores aguardam a confirmação das chuvas mais consistentes previstas para a segunda quinzena de outubro para acelerar os trabalhos.Na outra ponta, o destaque continua sendo o Paraná, onde o plantio é o mais acelerado desde a safra 2018/19. "A semeadura e o desenvolvimento inicial da safra paranaense são favorecidos por chuvas mais regulares que caem no Estado desde meados de setembro", explicou a AgRural. Na semana passada, porém, parte dos produtores precisou reduzir o ritmo dos trabalhos por causa do excesso de umidade. Com exceção de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, onde também tem chovido bem, a maioria dos produtores dos demais Estados brasileiros aguardam chuvas mais consistentes para dar mais ritmo ao plantio. Em várias áreas, a expectativa é de que as precipitações se tornem mais frequentes e volumosas a partir desta semana. Milho verãoA semeadura do milho verão 2024/25 alcançava 42% da área estimada para o Centro-Sul do Brasil, até quinta-feira passada, em comparação com 37% uma semana antes e 41% no mesmo período do ano anterior, de acordo com dados da AgRural. "Os trabalhos avançam nos intervalos das chuvas nos Estados do Sul, onde o plantio caminha para a reta final. Nos demais Estados, os produtores aguardam maiores acumulados para acelerar as máquinas", comentou.