Petrobras vai reduzir em 1,41% preço médio do gás vendido às distribuidoras em novembro

Por Marta Nogueira e Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras vai reduzir em 1,41% o preço médio do gás vendido às distribuidoras a partir de novembro, disse nesta segunda-feira o diretor de Transição Energética e Sustentabilidade da petroleira, Mauricio Tolmasquim, mencionando impactos do câmbio.

Com esse novo corte, a redução acumulada no gás alcançará 17% desde de janeiro de 2023, quando tomou posse o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“É um objetivo do governo e da Petrobras ter preços mais competitivos para consumidores e ajudar na massificação do gás. O gás é um elemento importante da transição energética por que ele emite menos“, afirmou Tolmasquim em café da manhã com jornalistas.

A diretoria da empresa aprovou também, de acordo com Tolmasquim, uma ampliação de 20 para 48 as ofertas de possibilidades nos contratos com as distribuidoras do país. Esses contratos dão maior flexibilidade aos compradores do gás da estatal.

“A diversificação passa a ser maior e as distribuidoras podem jogar com prazo, flexibilidade, início de fornecimento, local de entrada e indexador. Antes, com essas variáveis a gente tinha 20 possibilidades de combinação, e o novo pacote aprovado passa para 48 possibilidades para as distribuidoras“, afirmou.

A diretoria da Petrobras aprovou ainda um prêmio de incentivo à demanda de gás através da redução de 10% nos preços para as distribuidoras que comprarem acima do compromisso mínimo previsto pelo comprador, acrescentou.

(Reportagem de Marta Nogueira e Rodrigo Viga Gaier)