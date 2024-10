Pesquisa para prefeito de SP hoje (14): veja últimos resultados do 2º turno

A nova pesquisa do instituto Real Time Big Data, encomendada pela Record e divulgada nesta segunda-feira (14), aponta que Ricardo Nunes (MDB) lidera a corrida eleitoral. No levantamento, o atual prefeito marca 53% das intenções de voto contra 39% de Guilherme Boulos (PSOL), com uma vantagem de 14 pontos percentuais a duas semanas do segundo turno.

A seguir, veja os números da sondagem:

Intenções de voto estimuladas:

Ricardo Nunes (MDB): 53%

Guilherme Boulos (PSOL): 39%

Nulo/Branco: 3%

Não souberam/Não responderam: 5%

Projeção em votos válidos:

Ricardo Nunes (MDB): 58%

Guilherme Boulos (PSOL): 42%

Abaixo, veja também os resultados das pesquisas de outros institutos divulgadas na semana passada.

Pesquisa FESPSP (10/10)

Na pesquisa FESPSP, feita entre 7 e 9 de outubro e divulgada no dia 10 de outubro, Nunes registrou 51,4% das intenções de voto, contra 35,9% de Boulos. A projeção é da pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores. O levantamento entrevistou presencialmente 1.500 pessoas

Intenção de Voto Estimulada:

Ricardo Nunes (MDB): 51,4%

Guilherme Boulos (PSOL): 35,9%

Branco/Nulo/Nenhum: 8%

Não sabe/Não respondeu: 4,7%

Intenção de Voto Espontânea:

Ricardo Nunes (MDB): 46,9%;

Guilherme Boulos (PSOL): 33,6%;

Branco/Nulo/Nenhum: 7,4%;

Não sabe/Não respondeu: 10%;

Outros: 1,8%.

Paraná Pesquisas (10/10)

No levantamento Paraná Pesquisas, que ouviu 1.200 eleitores entre 7 e 9 de outubro, e divulgado no último dia 10, Nunes tem 52,8% das intenções de voto e Boulos aparece com 39%. A projeção também é da pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores.

Intenção de Voto Estimulada:

Ricardo Nunes (MDB): 52,8%;

Guilherme Boulos (PSOL): 39%;

Branco, nulo ou nenhum: 4,8%;

Não sabe ou não respondeu: 3,4%.

Datafolha (10/10)

A pesquisa Datafolha divulgada no dia 10, também mostrou Nunes na frente. Segundo o instituto, o atual prefeito tem 55% das intenções de voto, enquanto Boulos aparece com 33%. O levantamento ouviu presencialmente 1.204 pessoas acima de 16 anos na cidade de São Paulo entre os dias 8 e 9 de outubro.

Veja os dados da pesquisa estimulada abaixo.

Intenção de voto estimulada:

Ricardo Nunes (MDB): 55%

Guilherme Boulos (PSOL): 33%

Em branco/nulo/nenhum: 10%

Não sabe: 2%

Intenção de voto espontânea:

Ricardo Nunes (MDB): 41%

Guilherme Boulos (PSOL): 29%

"No 15": 2%

"No atual": 2%

Outras respostas: 4%

Em branco/nulo/nenhum: 10%

Não sabe: 12%

Sobre as pesquisas:

A pesquisa FESPSP entrevistou presencialmente 1.500 pessoas, entre 7 e 9 de outubro. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, dentro de um intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número SP-02679/2004.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou pessoalmente 1.200 eleitores. A pesquisa tem 95% de confiança e margem de erro de 2,9 pontos percentuais para mais ou para menos. Ela foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número SP-08049/2024.

A pesquisa Datafolha foi encomendada pela TV Globo e Folha de S.Paulo. O levantamento ouviu presencialmente 1.204 pessoas acima de 16 anos na cidade de São Paulo entre os dias 8 e 9 de outubro. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP-04306/2024.

O Real Time Big Data ouviu 1.500 pessoas para a pesquisa. A pesquisa foi contratada pela Record, e as entrevistas foram realizadas entre os dias 11 e 12 de outubro. A margem de erro da sondagem é de três pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança, de 95%. O registro da pesquisa no TSE é SP-00357/2024.