Paraná quer aumentar em 20% área irrigada no Estado, com investimentos de R$ 200 milhões

O Paraná pretende aumentar a área irrigada em 20%, dos atuais 170 mil hectares para 205 mil hectares, ou 3% da área plantada atualmente, informou em nota a Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Estado. Para tanto, o programa Irriga Paraná deve destinar R$ 200 milhões, sendo cerca de R$ 150 milhões em linhas de crédito voltadas à instalação de sistemas de irrigação.

Dos R$ 150 milhões, R$ 78 milhões serão destinadas a linhas de crédito via Banco do Agricultor Paranaense, com subsídio da taxa de juros; R$ 42 milhões ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e R$ 30 milhões via Fundo de Equipamento Agropecuário do Paraná (Feap), gerido pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná).

Outras formas de fomento serão regulamentadas para expandir os projetos, informou a pasta, na nota. Também está prevista a abertura de uma linha de crédito do BRDE específica, com subvenção dos juros que vão de 7% até 12% ao ano, conforme valor do financiamento, disponíveis durante todo o ano. O governo também vai apoiar a instalação de sistemas irrigados para a agricultura familiar com subvenção direta ao beneficiário final, de até 80% do valor do projeto, limitado a R$ 20 mil.