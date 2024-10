Papa recebe associação de católicos transgênero

VATICANO, 14 OUT (ANSA) - O papa Francisco recebeu membros da New Ways Ministry, uma rede católica com sede nos Estados Unidos e voltada a pessoas LGBT, transgênero e intersexuais, além de um médico que ajuda na transição de gênero.

O encontro aconteceu no último 12 de outubro, na Casa Santa Marta, no Vaticano.

"Sou grata ao papa Francisco por estar disposto a ouvir as experiências das pessoas intersexuais e transgênero", afirmou a freira Jeannine Gramick, fundadora da rede, que há 50 anos trabalha com a pastoral LGBT.

"É somente ouvindo as histórias dessas pessoas, assim como das pessoas que cuidam delas, que a Igreja será capaz de ouvir plenamente a voz do Espírito Santo, que chama a comunidade católica a deixar os velhos ensinamentos e as práticas mal informadas", acrescentou a freira, explicando que organizou a reunião após ter lido a declaração do Vaticano "Dignitas Infinita", publicada em abril.

O documento em questão afirma que as pessoas devem ser respeitadas "independentemente de sua orientação sexual", mas alerta para os supostos perigos da assim chamada "teoria de gênero".

"Embora o documento enfatize que a Igreja deve tratar todas as pessoas com dignidade e respeito, a declaração também traz uma condenação sobre a assistência médica a pessoas transgênero em transição", explicou Gramick.

De acordo com o comunicado publicado pela New Ways Ministry, o objetivo de sua fundadora era que o Papa "ouvisse diretamente católicos transexuais e intersexuais e aqueles que os apoiam".

"O pontífice aceitou a oportunidade com entusiasmo", garantiu a entidade. (ANSA).

