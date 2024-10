Panela de pressão de R$ 60 vale a pena? Confira opiniões de quem comprou

O Guia de Compras UOL encontrou uma panela de pressão barata e bem avaliada, que promete agilizar o preparo de alimentos como feijão, legumes, carnes e mais. O modelo de quatro litros e meio da marca Panelux, custa menos de R$ 60 e teve mais de mil compras só no mês passado na Amazon.

Quer saber se vale a pena para a sua cozinha? Confira adiante o que o fabricante promete a respeito dessa panela e o que diz quem já a usou.

O que a Panelux diz sobre essa panela?

É feita de alumínio polido;

Possui capacidade de quatro litros e meio;

Tem sistema de fechamento interno;

Também disponível em sete e dez litros de capacidade, que variam de valor;

Promete segurança nos preparos do dia a dia - é certificada pelo INMETRO.

O que diz quem comprou a panela de pressão de 4,5 L da Panelux?

O modelo tem nota média de 4,5 (do total de cinco), na Amazon. São mais de 8.000 avaliações registradas por consumidores. Leia algumas delas.

Ótimo custo-benefício. Material ótimo. É muito boa e cozinhou super-rápido os alimentos. Sem falar no preço, por uma panela deste tamanho.

Anselmo Ribeiro dos Santos Junior

Muito boa. Panela leve e eficaz. Superou as minhas expectativas.

Lucia

Bonita e útil. Cabo pequeno, mas sofisticado. Boa capacidade e atende às expectativas.

Bruno

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores relatam que a panela apresentou vazamentos e que não fica vedada corretamente.

A tampa não se encaixa corretamente na panela e vaza vapor, desde os primeiros usos. A borracha parece estar em perfeitas condições.

C.J. Gomes

Frágil e insegura. Não veda direito e, após ser utilizada sete vezes, já está soltando a trava da tampa. Muito ruim. Não recomendo.

Sa Nunes

