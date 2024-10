Países europeus condenam ataques contra bases da Unifil

ROMA, 14 OUT (ANSA) - Os Ministérios das Relações Exteriores de Itália, França, Alemanha e Reino Unido condenaram nesta segunda-feira (14) os recentes ataques do Exército de Israel contra as bases da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil), que feriram vários soldados da missão.

Em uma nota conjunta, os governos expressaram "profunda preocupação" com as ações das Forças de Defesa de Israel (IDF) em Beirute.

"Esses ataques devem parar imediatamente. Condenamos qualquer ameaça à segurança da Unifil. Qualquer 'ataque deliberado' contra a missão no Líbano viola o direito humanitário internacional e a Resolução 1701 do Conselho de Segurança", diz o comunicado.

Roma, Paris, Berlim e Londres ainda destacaram que a proteção das forças de manutenção da paz em território libanês "é uma obrigação de todas as partes no conflito", principalmente para que os "capacetes azuis" sigam cumprindo seus objetivos.

"Reafirmamos o papel fundamental de estabilização da Unifil no sul do Líbano. Sublinhamos a importância das Nações Unidas na resolução de conflitos armados e na mitigação do impacto humanitário", afirmaram os quatro ministros europeus.

Nos últimos dias, a Força Interina da ONU denunciou diversos ataques de Israel contra suas bases no Líbano, país que é palco de uma ofensiva contra o Hezbollah, aliado do Hamas, há quase um mês. Mais de duas mil pessoas já morreram nos conflitos em solo libanês desde meados de setembro.

As agressões contra a Unifil foram condenadas pela comunidade internacional, sobretudo pelos países que contribuem com militares para a missão, como Itália e Espanha. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.