PagBank e Ruan Juliet realizam ação para o Dia das Crianças na Rocinha

O PagBank, em parceria com o influenciador digital Ruan Juliet, promoveu uma ação especial no Dia das Crianças na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, no último sábado (12). O evento, que levou alegria e entretenimento às crianças, incluiu a distribuição do Super Banco Imobiliário PagBank, uma versão do clássico jogo de tabuleiro, adaptada para ensinar educação financeira de forma lúdica.

Além do jogo, que substitui as notas de papel por cartões de crédito e débito de brinquedo e uma maquininha fictícia, o evento contou com diversas atividades recreativas, como brincadeiras, sorteios e apresentações musicais. A iniciativa faz parte do compromisso do PagBank com a inclusão financeira e o acesso à educação em regiões vulneráveis.

"Educação financeira é essencial para que as crianças criem desde cedo uma relação saudável com o dinheiro", afirmou Raphael Farias, diretor de Marketing do PagBank. "Com o Super Banco Imobiliário, unimos diversão e aprendizado em uma data especial, incentivando o conhecimento sobre finanças de maneira acessível", completou.

Ruan Juliet, que tem mais de 500 mil seguidores nas redes sociais e é uma voz ativa na Rocinha, desempenhou um papel importante na interação com as crianças e suas famílias. O influenciador, conhecido por seu trabalho comunitário, transmitiu mensagens de inspiração e motivação, reforçando a importância de sonhar alto e perseguir objetivos.

O PagBank, um dos maiores bancos digitais do Brasil, oferece uma gama completa de serviços financeiros, como conta digital para pessoas físicas e jurídicas, investimentos automáticos e soluções de pagamento. A ação na Rocinha reforça seu compromisso com a comunidade e a educação financeira desde a infância.