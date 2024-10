Padilha fala em omissão de 'governos locais' sobre apagão em São Paulo

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, mencionou nesta segunda-feira, 14, a possibilidade de "omissão de governos locais" no apagão que atinge a Grande São Paulo depois das chuvas na sexta-feira, 11. Tanto o governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), quanto o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), são adversários políticos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Padilha disse que Lula determinou "ações enérgicas" sobre o tema envolvendo o Ministério de Minas e Energia, a Controladoria Geral da União e a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon).

"Que a Senacon possa, inclusive, reunir informações que eventualmente tenha recebido também de situações de omissão de governos locais", disse Padilha. Ele também mencionou apurações sobre as condutas de servidores da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e sobre a concessionária, a Enel. Padilha disse que há omissão por parte da empresa.

Padilha também mencionou que haveria anúncios sobre o tema. Paralelamente, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, falava sobre o assunto. O Planalto marcou para 14h uma entrevista coletiva dos ministros Vinícius Carvalho (CGU) e Jorge Messias (AGU), além do secretário da Senacon, Wadih Damous, sobre o tema.