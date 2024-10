Opep corta novamente perspectiva de expansão da demanda global de petróleo em 2024 e 2025

Por Alex Lawler

LONDRES (Reuters) - A Opep cortou nesta segunda-feira sua previsão para o crescimento da demanda global de petróleo em 2024, refletindo os dados recebidos até agora neste ano, e também reduziu sua projeção para o próximo ano, marcando a terceira revisão consecutiva para baixo do grupo de produtores.

A perspectiva mais fraca destaca o dilema enfrentado pela Opep+, que inclui a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados como a Rússia, que planeja começar a aumentar a produção em dezembro, depois de ter adiado o aumento anteriormente, em um cenário de queda dos preços.

Nesta segunda-feira, em um relatório mensal, a Opep afirmou que a demanda mundial de petróleo aumentará em 1,93 milhão de barris por dia (bpd) em 2024, abaixo do crescimento de 2,03 milhões de bpd esperado no mês passado. Até agosto, a Opep havia mantido a previsão inalterada desde que foi feita pela primeira vez em julho de 2023.

A China foi responsável pela maior parte da redução de 2024. A Opep reduziu sua previsão de crescimento chinês de 650.000 bpd para 580.000 bpd. Embora as medidas de estímulo do governo apoiem a demanda do quarto trimestre, o uso de petróleo está enfrentando ventos contrários devido aos desafios econômicos e às mudanças em direção a combustíveis mais limpos, disse a Opep.

O consumo de diesel continuou a ser reduzido, disse a Opep em referência a agosto.

O petróleo manteve uma queda anterior de cerca de 2% após a publicação do relatório, com o petróleo bruto Brent sendo negociado abaixo de 78 dólares por barril.

Há uma grande divisão entre os analistas sobre a força do crescimento da demanda em 2024, em parte devido a diferenças sobre a China e sobre o ritmo da mudança do mundo para combustíveis mais limpos. A Opep ainda está no topo das estimativas do setor e tem um longo caminho a percorrer para igualar a visão muito inferior da Agência Internacional de Energia.

A Opep disse que o crescimento da demanda deste ano ainda está acima da média histórica de 1,4 milhão de bpd observada antes da pandemia da Covid-19, que causou uma queda no uso de petróleo.

Para o próximo ano, a Opep reduziu sua estimativa de crescimento da demanda global de 1,74 milhão de bpd para 1,64 milhão de bpd.