Estudos sobre a riqueza das nações conquista o Nobel de Economia 2024

O Prêmio Nobel de Economia de 2024 foi conquistado por Daron Acemoglu, Simon Johnson e James A. Robinson. O mérito foi obtido pela elaboração de estudos sobre o papel das instituições na prosperidade das nações e o que contribuiu para a formação de alguns países ricos e outros pobres.

O que aconteceu

Daron Acemoglu, Simon Johnson e James A. Robinson conquistam o Nobel de Economia. A premiação considera a elaboração de pesquisas que explicam as razões pelas quais as instituições que exploram a população não resultam no desenvolvimento das nações.

Reduzir as vastas diferenças de renda entre países é um dos maiores desafios do nosso tempo. Os laureados demonstraram a importância das instituições sociais para atingir isso.

Jakob Svensson, Presidente do Comitê do Prêmio em Ciências Econômicas

Estudos mostram impacto da colonização europeia sobre as instituições globais. Os pesquisadores premiados destacam o objetivo era explorar a população indígena e extrair recursos para o benefício dos colonizadores em algumas terras. Em outros, foram formados sistemas políticos e econômicos para o benefício de longo prazo dos migrantes europeus.

Os pesquisadores explicam ainda a razão pela qual colônias ricas se tornaram países pobres. Os vencedores do Nobel destacam que as instituições erguidas durante a colonização foram determinantes para a prosperidade dos países. Eles avaliam que as políticas inclusivas foram adotadas em países que eram pobres, o que resultou em populações mais prósperas.