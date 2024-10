Minério de ferro sobe com novas esperanças de estímulo de Pequim

Por Gabrielle Ng

CINGAPURA (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro subiram nesta segunda-feira, com as perspectivas renovadas de mais estímulos fiscais da China após uma reunião importante do governo, que melhorou o sentimento no maior mercado consumidor de aço.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 1,97%, a 800,5 iuanes (113,08 dólares) a tonelada, depois de ter saltado mais de 3% no início da sessão.

O minério de ferro de referência para novembro na Bolsa de Cingapura avançava 1,4%, a 107,7 dólares a tonelada.

Os preços de referência do aço na Bolsa de Futuros de Xangai ganharam terreno. O vergalhão e a bobina laminada a quente subiram perto de 1,36%, o fio-máquina avançou 0,96% e o aço inoxidável ganhou 0,32%.

A China prometeu no sábado um novo pacote de políticas fiscais, o que elevou o sentimento em vários mercados de commodities, incluindo o aço, disse a consultoria chinesa Mysteel.

Com os preços dos produtos siderúrgicos ganhando sustentação, o número de usinas siderúrgicas na China que finalmente tiveram lucros com as vendas de aço aumentou rapidamente, levando a taxa operacional média entre 87 siderúrgicas a subir 1,85 ponto percentual entre 4 e 11 de outubro, acrescentou a Mysteel.

No entanto, os sinais de deflação no país e a falta de clareza sobre as medidas de estímulo locais obscureceram as perspectivas de demanda.

A inflação ao consumidor da China diminuiu inesperadamente em setembro, enquanto a deflação dos preços ao produtor se aprofundou, aumentando a pressão sobre Pequim para que implemente mais medidas de estímulo rapidamente a fim de reanimar a demanda em baixa e a atividade econômica instável.

Pequim disse no sábado que haverá mais "medidas anticíclicas" este ano, mas deixou os investidores em dúvida sobre o tamanho e o momento em que o estímulo está sendo preparado.

(Reportagem de Gabrielle Ng)