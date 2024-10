Malafaia: Direita não pode ficar embevecida por um farsante como Marçal

Em meio às discussões sobre prováveis nomes para a eleição presidencial em 2026, a direita não pode se deixar seduzir por um "farsante" como Pablo Marçal, afirmou o pastor Silas Malafaia em entrevista ao UOL News nesta segunda (14). O religioso ainda criticou o que classificou como parte de uma "direita prostituta", com sede por cargos independentemente de quem esteja no poder.

Ao analisar um possível cenário sem Jair Bolsonaro para 2026, caso o ex-presidente permaneça inelegível, Malafaia disse que a direita precisa apostar em alguém que tenha história na política em vez de apoiar quem surgiu apenas agora como Marçal. A crítica vem após uma pesquisa da Quaest apontar o ex-coach tecnicamente empatado com o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) em um hipotético panorama para a disputa presidencial.

Quando o falecido governador Eduardo Campos foi candidato, tinha história na esquerda. Ciro Gomes? História na esquerda. Ok, perfeito. A minha discussão não é essa; é de um farsante que não tem história nenhuma. Eu não vou nem muito além. Nos três últimos anos, digam-me onde Pablo Marçal se posicionou nas temáticas da direita? Em lugar nenhum. Então, para mim, é uma farsa.

Não vi a esquerda discutir outra possibilidade com o Lula preso e condenado. Não vi ninguém do PT discutir qual é a alternativa, e Lula estava na cadeia condenado em todas as instâncias. Sobre inelegibilidade do Bolsonaro, se o STF não liberar, dará uma demonstração de que é um partido político. Não é hora de discutir [nomes da direita para 2026] porque quero ver a decisão do STF. Na hora em que disser que Bolsonaro está inelegível, que para mim será vergonhoso, aí discuto quem é.

Não é problema aparecer um, dois ou três candidatos que tenham história na direita. Vem o Tarcísio como candidato, o governador de Goiás [Ronaldo Caiado]... Qual é o problema? Eles têm história. Eu posso não concordar com um ou com o outro. Tem história, tem direito de ser candidato.

Sabe por quê? Porque lá na frente é igual à esquerda. Pode ter Ciro Gomes como candidato a presidente? Pode. Ele tem história. Pode ter outro que tenha história? Ok, mas lá na frente eles vão convergir. O que não pode é a direita ficar embebecida por um farsante. Silas Malafaia, pastor

Ao se queixar da tímida participação de Bolsonaro na campanha de Ricardo Nunes (MDB) à Prefeitura de São Paulo, Malafaia reiterou que "não foi desonesto" ao questionar a liderança do ex-presidente e chamá-lo de "covarde e omisso". Ele reconheceu que Tarcísio teve influência decisiva para levar o atual prefeito para o segundo turno.

Dizer que Tarcísio não teve participação na vitória de Nunes? Pelo amor de Deus! Bolsonaro teve, claro, mas podia ter mais. Sou aliado de Bolsonaro, o maior líder da direita. Isso eu não contesto. Aprendi a fazer autocrítica porque não pertenço a partido político nenhum.

Qual foi a minha briga antes de falar com a Mônica Bergamo? Eu não fui desonesto. Bati com muita força no particular em Bolsonaro e nos filhos dele. Você pega a rede social deles e não havia uma palavra a favor de Nunes. Então eu questionei isso.

Bolsonaro teve participação, lógico que teve. O governador botou a cara pra fora e se posicionou, a despeito do pau que tomou, como eu tomei também. Mas eu não tô nem aí pra rede social, nem para bolsominion. Sejam os apoiadores radicais de Lula ou os de Bolsonaro, para mim essa gente não interessa porque eles só falam para a bolha e veem apenas o momento. Tarcísio, sim, teve participação grandiosa nessa questão. Silas Malafaia, pastor

'Direita prostituta' quer ministérios com a direita ou a esquerda no poder, diz pastor

Malafaia condenou o que chamou de "direita prostituta", que muda conforme o governo e exibe uma fome insaciável por cargos e influência. O pastor havia dito que o senador Ciro Nogueira (PP-PI), que o chamou de "execrável", faz parte desse grupo.

Lamentavelmente hoje no país, seja a extrema-esquerda ou a direita pura, terá que governar com a direita prostituta. Qual é a diferença de Bolsonaro para a esquerda? Bolsonaro não entregou uma estatal e nem um ministério de importância à direita prostituta. Se o povo bota essa direita prostituta lá, que ora tá com o Bolsonaro, ora tá com a esquerda, ora tá com a direita, lamentavelmente nós vamos ter que engolir isso.

Tem vários aí, pelo amor de Deus. São aqueles que em um tempo defendem Bolsonaro quando está no poder e depois defendem a esquerda quando está no poder. Querem ministérios quando a direita está no poder e, quando a esquerda está no poder, também. Essa que é a direita prostituta. Silas Malafaia, pastor

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.