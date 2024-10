Maduro renova 4 altos dirigentes da Força Armada na Venezuela

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, renovou, nesta segunda-feira (14), quatro altos oficiais da Força Armada Nacional Bolivariana (FANB), pilar de seu governo, e ratificou o ministro da Defesa, Vladimir Padrino, e o chefe do Comando Estratégico, Domingo Hernández, dois meses depois das eleições presidenciais.

"Determinei fazer mudanças no Estado-Maior Superior da Força Armada Nacional Bolivariana", disse Maduro em uma mensagem no Telegram que acompanhou com um vídeo de sua visita à Academia Militar.

"Ratifiquei o general em chefe Vladimir Padrino López como ministro do Poder Popular para a Defesa, e o general em chefe Domingo Antonio Hernández Lárez à frente de Comando Estratégico Operacional", acrescentou.

Padrino López, à frente do Ministério da Defesa desde 2014, jurou "lealdade" a Maduro em meio aos apelos feitos pela oposição à Força Armada para que sejam respeitados os resultados das eleições de 28 de julho, nas quais o presidente foi proclamado reeleito em meio a denúncias de fraude.

Maduro nomeou como comandante do Exército o major-general Johan Hernández Lárez, irmão do chefe do comando estratégico, em substituição a José Antonio Murga Batista.

Ele também designou Ashraf Andel Hadi Suleimán Gutiérrez como chefe da Marinha no lugar de Neil Villamizar Sánchez, e substituiu na Aviação Carlos Manuel Falcone por Lenín Ramírez Villasmil.

O governante também nomeou o major-general Orlando Ramón Romero à frente da Milícia e manteve no cargo o major-general Elio Ramón Estrada na Guarda Nacional Bolivariana (GNB).

As nomeações fazem parte das mudanças "periódicas", informou depois Maduro em seu programa de TV, no qual criticou seu principal adversário nas eleições, Edmundo González Urrutia, por seus chamados à FANB. "Ofende a honra militar com as bobagens que diz", afirmou, sem nomeá-lo diretamente.

Após a questionada reeleição e os protestos que deixaram 27 mortos e mais de 2.400 detidos, Maduro fez reformas em seu gabinete e designou o considerado número dois do chavismo, o poderoso dirigente Diosdado Cabello como ministro do Interior e Justiça.

Alexis Rodríguez Cabello, primo do ministro do Interior, foi nomeado como diretor do Serviço de Inteligência (Sebin), enquanto que à frente da Direção de Contra-inteligência Militar (Dgcim) ficará o major-general Javier Marcano Tábata.

"Estas mudanças vêm fortalecer a coesão, a organização, a disciplina e a capacidade da Venezuela para se defender", afirmou.

