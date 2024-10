ITA Airways suspende voos para Israel até fim de outubro

ROMA, 14 OUT (ANSA) - A companhia aérea italiana ITA Airways suspendeu nesta segunda-feira (14) os voos para Tel Aviv, em Israel, até o fim de outubro em razão da crise no Oriente Médio.

Em um comunicado, a empresa declarou que a situação na região segue "em constante evolução" e seguiu as recomendações da Agência de Segurança de Aviação da União Europeia (Easa).

"Em razão dos desenvolvimentos geopolíticos no Oriente Médio e para preservar a segurança de seus passageiros e tripulações, a ITA Airways decidiu suspender os voos para Tel Aviv até 31 de outubro", informou a companhia.

A escalada dos conflitos no Oriente Médio motivou diversas empresas, entre elas British Airways e Air France, a suspenderem recentemente os voos para Tel Aviv e Beirute, no Líbano.

Além da ITA Airways, as companhias do grupo Lufthansa, a Air Baltic e a Aegean também não vão operar em Israel até o fim do mês. Já outras, como a United Airlines, cancelou voos para o país por tempo indeterminado. (ANSA).

