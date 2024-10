Israel notifica EUA que dará uma 'resposta forte' ao ataque do Hezbollah contra base militar

O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, afirmou a seu homólogo americano Lloyd Austin que Israel responderá de maneira veemente ao ataque executado no domingo pelo movimento libanês Hezbollah contra uma base militar, onde morreram quatro soldados.

Gallant conversou com Austin durante a madrugada e "destacou a seriedade do ataque e a resposta forte que será dada ao Hezbollah", afirmou o gabinete do ministro israelense em um comunicado.

© Agence France-Presse