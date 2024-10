Israel diz que eliminou chefe militar do Hamas

As Forças de Defesa de Israel (IDF) e o Shin Bet, agência de segurança do país, informaram que o chefe da unidade aérea do Hamas foi morto em um bombardeio em setembro.

De acordo com os militares israelenses, Samer Abu-Daqa estava entre os membros do grupo fundamentalista islâmico que planejou a infiltração em Israel em 7 de outubro de 2023 com parapentes e drones.

Abu-Daqa liderava o departamento da força aérea do Hamas há pouco mais de um ano, quando o seu antecessor foi abatido.

As IDF definiram o membro do grupo como uma "fonte chave de conhecimento", que desempenhou um papel central na criação das unidades de drones do Hamas.