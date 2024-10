Influencer tem mandíbula quadrada por causa de chiclete; o que é a condição

A influenciadora Carol Ribeiro utilizou as redes sociais para mostrar uma situação peculiar: o rosto dela aumentou de tamanho após ela começar a utilizar chicletes de nicotina.

Carol foi diagnosticada com hipertrofia no masseter, uma condição em que um músculo do rosto — o masseter — aumenta de tamanho devido a um hábito contínuo.

O que é hipertrofia no masseter?

É uma condição em que um músculo do rosto aumenta. O masseter é um músculo localizado no ângulo da mandíbula. Assim como outros músculos, ele aumenta quando existe um esforço repetitivo em que ele é trabalhado. Assim como na academia para a definição dos músculos as pessoas puxam peso, no caso do masseter ele aumenta de tamanho quando uma pessoa mastiga com força ou muita frequência. Isso pode ocorrer, por exemplo, durante o sono, ao contrair a mandíbula, ou pelo consumo de chicletes, como o caso de Ribeiro.

Ela pode ser definitiva ou temporária. Se for causado por um hábito que não muda, o músculo pode permanecer grande. Mas se a causa for detectada e revertida, a pessoa tem a chance de diminuir o tamanho do músculo. Essa situação pode ser tanto funcional, quanto estética.

Tem pessoas que tem esse músculo maior e por ele ser forte a mordida fica muito tensa e pode quebrar dentes, por exemplo. No entanto, há pessoas que não se incomodam [e não sentem dores] com a hipertrofia e inclusive preferem que o músculo deixe o rosto mais quadrado.

Dra. Alessandra Romiti, médica dermatologista da SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia)

Existem vários tratamentos para diminuir essa contração. Além da mudança do hábito que causa a hipertrofia, há também a possibilidade de fazer um tratamento com placas de mordida que podem atenuar a tração do músculo e também a aplicação da toxina botulínica, conhecida popularmente como botox. Aplicada dentro do músculo, ela tira a força de contração, explica Romiti.

No caso de Ribeiro, ela optou pela aplicação do botox — que se mostrou efetivo. "De início, pensei que ele [rosto] fosse derreter, mas deu tudo certo. Confirmamos que eu também estava com bruxismo. Alguns dentes, inclusive, estão rachados. A mastigação do chiclete potencializou tudo o que estava acontecendo.", disse ela.