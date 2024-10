Índia retira seu principal representante diplomático do Canadá

A Índia anunciou, nesta segunda-feira (14), a retirada do seu principal representante diplomático no Canadá por considerar que o governo canadense o investiga junto com outras autoridades como "pessoas de interesse" após o assassinato de um líder separatista sikh no ano passado.

"Não acreditamos no compromisso do atual governo canadense em garantir a sua segurança", afirmou o Ministério das Relações Exteriores em um comunicado.

"Portanto, o governo da Índia decidiu retirar o alto comissário, outros diplomatas e funcionários", acrescentou.

O assassinato do canadense Hardeep Singh Nijjar em 2023 rompeu as relações diplomáticas entre os dois países e o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, afirmou que há "acusações confiáveis" que ligam a inteligência indiana ao crime cometido em Vancouver.

