Imagens de satélite revelam São Paulo antes e depois de apagão

Imagens de satélite da Nasa mostram momentos antes e depois do apagão que atingiu São Paulo na última sexta-feira (11) e deixou 1,5 milhão de pessoas sem o fornecimento de energia elétrica.

O que aconteceu

Em uma imagem noturna, após a forte chuva que atingiu São Paulo, é possível ver boa parte da cidade no escuro. Os registros foram divulgados pelo Lápis (Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélite).

As imagens mostram a diferença de um registro no dia 11, momentos antes do apagão, com tudo aceso, e uma fotografia após o evento. No registro do dia 12, um dia após o temporal, ainda foi possível observar diversas áreas da capital e região metropolitana às escuras.

Há imagens, ainda, do dia 13, onde boa parte da Grande São Paulo ainda era afetada. Nas imagens analisadas, a periferia é fortemente afetada pelo problema do apagão elétrico.

Laboratório vai comparar apagão de 16 de novembro do ano passado com episódio deste ano. Ao UOL, Humberto Barbosa, fundador do LAPIS, diz que o objetivo é analisar os impactos dos apagões para São Paulo. Os eventos foram em um intervalo menos que um ano.

Imagens de satélite mostram São Paulo antes e depois de apagão Imagem: Reprodução/LAPIS

Esses eventos vão ser cada vez mais frequentes principalmente nessa fase que você tem condições meteorológicas com frentes frias e quentes, e jatos de baixo nível podem formar regiões de intensa convecção (transferências de calor quando há diferença de temperatura), como aconteceu na sexta. E essa convecção pode forma fenômenos muitos intensos, com chuvas intensas.

Humberto Barbosa, Fundador do Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélites (LAPIS)

400 mil casas seguem sem energia

Nesta segunda (14), o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que a Enel tem mais três dias para resolver todos os problemas de maior volume após o apagão que atinge São Paulo desde sexta (11). Para Silveira, Enel cometeu um 'grave erro de comunicação'.

Ministro crê que medidas tomadas pela Enel 'beiraram à burrice'. "Por mais que você, da sua central, tenha de religar a rede, você não vai conseguir, porque é um problema físico. Você tem que ter gente para podar árvores. Eu disse que a Enel faltava, no mínimo, e usei um termo, inclusive, bastante contundente, de que faltou planejamento e beirou à burrice", disse.

Maioria das 400 mil casas sem luz está na capital. Em São Paulo, segundo boletim divulgado pela Enel na tarde desta segunda-feira (14), há 283 mil clientes sem energia elétrica.

Apagão também atinge Cotia, Taboão da Serra e São Bernardo do Campo. Até o momento, 1,7 milhão de casas tiveram energia restabelecida até o momento, segundo a empresa.

Companhia não dá previsão de retorno. Nas notas enviadas pela Enel, o órgão informa que "segue trabalhando para restabelecer o fornecimento". Ao UOL, clientes lesados informaram que recebiam previsões de retorno de luz em horários que já passaram ao contatar canais oficiais da empresa.

Ao todo, 17 linhas de transmissão foram afetadas, diz Enel. Em entrevista à TV Globo, Darcio Dias, diretor de operações da concessionária, informou que a situação em curso é pior do que a de novembro de 2023, quando a capital e a Grande São Paulo passaram quatro dias sem energia.

O que diz a Enel

Empresa afirma que cumprirá o prazo de 3 dias para retomar energia. Segundo a Enel, o acordo foi feito junto à Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).