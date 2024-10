IFR: preço do frete por quilômetro rodado sobe 1,30% em setembro, a R$ 6,44

São Paulo, 14 - O preço médio do frete por quilômetro rodado fechou a R$ 6,44 em setembro, marcando um aumento de 1,30% em relação a agosto, conforme dados divulgados pelo Índice de Frete Edenred Repom (IFR).De acordo com a Edenred Repom, o aumento está relacionado ao crescimento da atividade industrial, especialmente nos setores de construção civil e bens de consumo. Segundo o Índice de Gerentes de Compras (PMI) da indústria brasileira, o setor avançou a 53,2 em setembro, de 50,4 no mês anterior, considerando a marca de 50 que separa crescimento de contração, no indicador que tem sua escala de variação de 0 a 100.Em nota, o diretor da Edenred Repom Vinicios Fernandes observa que a demanda por transporte do setor industrial tem impulsionado o preço do frete. O preço do diesel, conforme o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), manteve-se estável em setembro, com o diesel comum a R$ 6,10 e o S-10 a R$ 6,17, este último com um aumento de 0,16% em relação a agosto.A expectativa para o setor até o final do ano se mantém positiva, avalia Fernandes, que aponta que há a expectativa de aumento no preço do dólar, que deve se manter até o encerramento do ano, e na taxa Selic - esta deve ficar acima do projetado no início de 2024, que podem contribuir com a tendência de alta no preço do frete. "Esses dois fatores impactam diretamente no custo de operação das empresas de transporte, tanto no preço do combustível quanto na manutenção da frota", explica o porta-voz da Edenred Repom.