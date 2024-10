Haddad diz que relatório da Moody's é 'muito fiel' ao que pensa

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, 14, que a economia trilha uma rota que pode resultar em grau de investimento até 2026, último ano do mandato do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Durante o Macro Vision, evento do Itaú BBA, Haddad afirmou também que o relatório da Moody's, que colocou o Brasil a um nível do grau de investimento, é "muito fiel" ao que ele pensa.

"As condições para o Brasil se desenvolver estão quase dadas, mas não estão dadas. Tem um ajuste a fazer", declarou o ministro ao interpretar a avaliação da agência de rating.

Haddad também assegurou que a visão da Fazenda é de não alterar o arcabouço fiscal. "Se defender a arquitetura do arcabouço, vamos chegar ao grau de investimento", assinalou. "Estamos numa rota que pode nos dar o grau de investimento até 2026", reforçou o ministro.

Ainda que sempre exista o desafio político na condução da política econômica, Haddad ponderou que as condições no Congresso pavimentam um "caminho tranquilo" no diálogo com parlamentares.