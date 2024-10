Mulher grávida e companheiro são mortos durante evento comunitário no Piauí

Um casal foi assassinado a tiros em Campo Maior (PI), no momento em que participavam de um evento comunitário e distribuíam brinquedos para crianças.

O que aconteceu

João Pedro Paz, 20, e Estefania Nayara Alves da Silva, 19, estavam em um evento comunitário no bairro Matadouro, no último sábado (12). De acordo com a SSP-PI (Secretaria de Segurança Pública do Piauí), eles distribuíam brinquedos para as crianças.

O casal foi surpreendido por duas pessoas encapuzadas, que deram vários tiros. O homem morreu no local, enquanto a mulher foi socorrida, mas morreu no hospital. Ela estava grávida de cinco meses e deixou outros dois filhos pequenos.

Essa foi a terceira tentativa de assassinato contra João Pedro. Em outra ocorrência no ano passado, um parente dele acabou morto, informou o tenente Cunha, comandante da Força Tática do 15º Batalhão de Polícia Militar. A SSP-PI também informou que, no mês passado, a Polícia Civil havia cumprido um mandado de busca na residência do casal; eles eram suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na cidade.

Até o momento, os autores do crime não foram identificados. A Polícia Civil investiga o caso.