Fundos reduzem apostas na queda dos preços de soja na semana até 8 de outubro

São Paulo, 14 - Fundos de investimento reduziram suas apostas na queda dos preços de soja na Bolsa de Chicago (CBOT) na semana encerrada em 8 de outubro. De acordo com dados da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC), a posição líquida vendida diminuiu 40,5% no período, de 31.781 para 18.902 lotes.No período, fundos reduziram em 51,6% as apostas na queda dos preços de milho. A posição líquida vendida passou de 72.085 para 34.854 lotes. Já o saldo vendido em trigo aumentou 26,8% na semana até 8 de outubro, de 24.689 para 31.311 lotes.