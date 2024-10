Exportações e importações da China avançam menos que o esperado em setembro

As exportações da China subiram 2,4% em setembro ante igual mês do ano passado, perdendo força em relação ao avanço de 8,7% de agosto, segundo dados publicados pelo órgão alfandegário do país nesta segunda-feira, 14. O resultado de setembro ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 6% das exportações.

Também no confronto anual, as importações chinesas registraram acréscimo de 0,3% em setembro, após o aumento de 0,5% de agosto. Neste caso, o consenso da FactSet era de ganho de 2% no último mês.

Ainda em setembro, a China acumulou superávit na balança comercial de US$ 81,71 bilhões, menor do que o saldo positivo de US$ 91,02 bilhões de agosto e aquém da projeção da FactSet, de US$ 88,5 bilhões. *Com informações da Dow Jones Newswires.