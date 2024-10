Exportações da China crescem em setembro no ritmo mais fraco em 5 meses por demanda global fraca

PEQUIM (Reuters) - As exportações da China cresceram em setembro no ritmo mais lento em cinco meses, sugerindo que os fabricantes não estão mais correndo com os pedidos antes da entrada em vigor de tarifas de vários parceiros comerciais e que a demanda global por produtos chineses está diminuindo.

Os embarques da segunda maior economia do mundo cresceram 2,4% em setembro em relação ao ano anterior em termos de valor, segundo dados da alfândega divulgados nesta segunda-feira, contra previsão de aumento de 6,0% em pesquisa da Reuters com economistas. As exportações aumentaram 8,7% em agosto.

As importações tiveram alta de 0,3%, abaixo das expectativas de um aumento de 0,9% e contra um crescimento de 0,5% no mês anterior.

As exportações da China haviam crescido em seu ritmo mais rápido em quase um ano e meio em agosto, mas economistas advertiram que as autoridades do país deveriam evitar se tornar muito dependentes da demanda global enquanto trabalham para impulsionar o crescimento geral.

No sábado, as autoridades chinesas anunciaram planos de aumentar a emissão de dívidas para ajudar governos locais a administrar seus problemas de endividamento e oferecer maior apoio às pessoas de baixa renda. Entretanto, não informaram o tamanho do estímulo fiscal na tão esperada coletiva de imprensa, o que decepcionou os mercados.

Analistas preveem que levará muito tempo para restaurar a confiança dos consumidores e das empresas e colocar a economia de 19 trilhões de dólares em uma base mais sólida. Uma recuperação do mercado imobiliário, em particular, pode estar muito distante.

Na semana passada, o chefe do órgão de planejamento estatal da China disse que estava "totalmente confiante" em atingir a meta de crescimento do governo para o ano inteiro de cerca de 5%.

A atividade industrial encolheu pelo quinto mês consecutivo em setembro, com os novos pedidos de exportação caindo para o pior nível em sete meses. Analistas atribuíram o forte desempenho das exportações dos meses anteriores ao fato de os proprietários de fábricas terem reduzido os preços para encontrar compradores.

Na semana passada, a Comissão Europeia viu sua moção para impor tarifas adicionais sobre veículos elétricos fabricados na China de até 45% ser aprovada em uma votação dividida entre os membros da UE, juntando-se aos EUA e ao Canadá no endurecimento das medidas comerciais contra a China.

O superávit comercial geral da China diminuiu para 81,71 bilhões de dólares em setembro, de 91,02 bilhões de dólares em agosto e abaixo da previsão de 89,80 bilhões de dólares.

(Reportagem de Joe Cash e Ethan Wang)